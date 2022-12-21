Британские власти подали в суд на поставщика медицинских товаров

Правительство Великобритании инициировало судебное разбирательство в отношении поставщика медицинских товаров PPE Medpro в связи с возможными нарушениями условий госконтракта на сумму £200 млн ($242,4 млн), заключенного во время пандемии COVID-19. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что начали судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против PPE Medpro Limited за нарушение контракта от 26 июня 2020 года на поставку медицинских халатов", - приводит она слова официального представителя британского Минздрава.

Издание отмечает, что компания получила госконтракты на общую сумму более £200 млн без участия в тендере лишь по рекомендации, данной баронессой Мишель Моне, которая также является владелицей бизнеса по производству женского нижнего белья. В конечном счете миллионы медицинских халатов были признаны непригодными для использования, в связи с чем власти планируют вернуть израсходованные средства.

Представители PPE Medpro в свою очередь объявили, что будут "последовательно защищать свои интересы" в суде, добавив, что халаты были доставлены вовремя и за 50% от цены, которую правительство предлагало ранее.