Турция выступает за взаимовыгодный диалог со странами Африки

Турция выступает за развитие сотрудничества с африканскими странами на основе взаимного уважения.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сенегальским коллегой Маки Саллем в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Экономические связи Турции со странами Африки всегда основывались на принципах справедливости, сбалансированности и нацелены на выгоду для всех сторон", - сказал политик.

Глава турецкого государства в качестве примера привлек внимание к растущим показателям товарооборота между Турцией и Сенегалом.

Эрдоган отметил, что по итогам 2021 года объем товарооборота между двумя странами вырос на 42 процента - c 380 до 540 млн долларов.

"Новой целью для нас является скорейшее доведение этого показателя до 1 млрд долларов", - отметил Эрдоган.

Президент отметил далее, что если в 2002 году на втором по величине континенте мира действовало лишь 12 посольств Турции, то сегодня число дипмиссий достигает 44.

В то же время, в Анкаре функционируют посольства 38 африканских государств.

Эрдоган рассказал также о вкладе компаний Турции в развитие межгосударственных связей, в том числе с Сенегалом. "Объем проектов и инвестиций турецких компаний в одном лишь Сенегале достигает 1,5 млрд долларов. Активно развиваются связи в образовательной сфере", - сказал Эрдоган, заверив, что Турция и далее будет поддерживать сенегальский народ.

Президент Сенегала со своей стороны заявил, что Дакар приветствует инициативы Турции, в том числе по вопросу предотвращения глобального продовольственного кризиса путем достижения "зернового соглашения".