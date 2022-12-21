https://news.day.az/world/1521772.html США расширили список санкций по Ирану
США расширили список санкций по Ирану
США ввели санкции против одной иранской компании и нескольких физических лиц из-за ситуации с протестами в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского министерства финансов, отмечается, что рестрикции коснулись в том числе генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
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