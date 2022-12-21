США расширили список санкций по Ирану

США ввели санкции против одной иранской компании и нескольких физических лиц из-за ситуации с протестами в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского министерства финансов, отмечается, что рестрикции коснулись в том числе генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.