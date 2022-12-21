https://news.day.az/world/1521773.html Зеленский прибыл в США - ФОТО
Зеленский прибыл в США - ФОТО
Президент Украины Володимир Зеленский в среду прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своих страницах в соцсетях.
Как передает Укринформ, 21 декабря запланирована встреча в Белом доме украинской делегации во главе с Зеленским с высшим государственным руководством Соединенных Штатов. Ожидается обсуждение нынешней ситуации в Украине.
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