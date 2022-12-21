Зеленский прибыл в США

Президент Украины Володимир Зеленский в среду прибыл в США с официальным визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Как передает Укринформ, 21 декабря запланирована встреча в Белом доме украинской делегации во главе с Зеленским с высшим государственным руководством Соединенных Штатов. Ожидается обсуждение нынешней ситуации в Украине.