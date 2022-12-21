https://news.day.az/world/1521774.html Глава МИД Швеции посетит Турцию
Глава МИД Швеции посетит Турцию
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в четверг, 22 декабря прибудет в Турцию.
Об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В рамках визита Бильстрем проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, стороны обсудят двусторонние отношения.
Главы МИД также проведут обмен мнениями по отношениям Турции и ЕС, членству Швеции в НАТО, а также региональным и международным вопросам.
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