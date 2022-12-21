Глава МИД Швеции посетит Турцию

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в четверг, 22 декабря прибудет в Турцию.

Об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В рамках визита Бильстрем проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, стороны обсудят двусторонние отношения.

Главы МИД также проведут обмен мнениями по отношениям Турции и ЕС, членству Швеции в НАТО, а также региональным и международным вопросам.