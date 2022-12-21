Акар обвинил Грецию

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обвинил в среду Грецию в проведении враждебной политики в отношении Анкары и нарушении базовых принципов НАТО, куда входят обе страны.

Как сообщает Day.Az, об этом Акар заявил на встрече глав Минобороны Турции, Азербайджана и Грузии в турецком городе Кайсери. Трансляцию вел телеканал ТРТ.

"К сожалению, наш сосед - Греция - продолжает провокационные действия, агрессивную и экспансионистскую политику, ведущую к дестабилизации. Мы ежедневно становимся свидетелями новых провокаций, последний пример тому - захват радаром греческой стороны наших самолетов, участвовавших в учениях НАТО и не имевших оружия на борту", - сказал Акар.

По данным Минобороны Турции, очередной, одиннадцатый с начала года случай перехвата Грецией турецких военных самолетов произошел 19 декабря в воздушном пространстве над Эгейским морем, где проходили плановые учения НАТО.

При этом, как отмечают в Анкаре, греческая сторона была своевременно информирована о маневрах. ВВС Турции, как сообщается, "дали необходимый ответ" на действия Греции.