Cтолкновения в Перу

Столкновения участников акций протеста с полицейскими в городе Аякучо (столице одноименного департамента на юге Перу) унесли жизни 10 человек, свыше 60 людей получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало в среду региональное управление здравоохранения на своей странице в Facebook.

"К настоящему времени зарегистрированы 72 пострадавших, из них 10 человек умерли, 54 были выписаны [из медицинских учреждений], а 8 по-прежнему остаются в больницах <...>", - говорится в записи. Беспорядки у аэропорта Аякучо произошли 15 и 16 декабря.

После смещения Педро Кастильо с должности президента 7 декабря в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. Манифестации сопровождались поджогами и разграблением предприятий и торговых объектов. В столкновениях во время антиправительственных выступлений погибли по меньшей мере 27 человек, сотни людей пострадали.

На минувшей неделе правительство объявило о введении на всей территории Перу чрезвычайного положения на 30 дней для восстановления порядка и обеспечения прав населения. В последние несколько дней обстановка в стране начала стабилизироваться.