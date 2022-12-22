США и другие страны пригрозили "Талибану"

Власти США и нескольких других стран призвали радикальное движение "Талибан" отменить решение о приостановке обучения девушек в высших учебных заведениях Афганистана, а также предупредили, что ограничение роли женщин в обществе будет иметь последствия с точки зрения возможности взаимодействия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующее совместное заявление Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Японии, а также Евросоюза распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Мы поддерживаем всех афганцев в требовании соблюдать их права человека в соответствии с обязательствами Афганистана в рамках международного права, - отмечается в документе. - Данными шагами "Талибан" еще больше изолирует себя от населения Афганистана и международного сообщества. Мы призываем "Талибан" незамедлительно отказаться от новых репрессивных мер, касающихся университетского образования женщин и девочек, и безотлагательно отменить принятое решение о запрете девочкам доступа в среднюю школу".

"Политика "Талибана", направленная на то, чтобы вытеснить женщин из общественной жизни, будет иметь последствия для того, как наши страны взаимодействуют с "Талибаном", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщил во вторник телеканал Ariana News, захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" потребовало от университетов страны приостановить занятия для студенток до дальнейшего распоряжения.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.