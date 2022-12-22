Нетаньяху сформировал правительство

Глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля после нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми партнерами по коалиции, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Об этом он написал в среду в Twitter за несколько минут до истечения срока, установленного президентом Ицхаком Герцогом для создания кабинета.

Канцелярия главы государства подтвердила, что получила уведомление Нетаньяху.