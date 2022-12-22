https://news.day.az/world/1521788.html Нетаньяху сформировал правительство
Нетаньяху сформировал правительство
Глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля после нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми партнерами по коалиции, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Об этом он написал в среду в Twitter за несколько минут до истечения срока, установленного президентом Ицхаком Герцогом для создания кабинета.
Канцелярия главы государства подтвердила, что получила уведомление Нетаньяху.
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