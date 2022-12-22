В Сирии автобус столкнулся с локомотивом

По меньшей мере три человека погибли, 26 пострадали в результате ДТП с автобусом на автостраде, которая соединяет Дамаск с восточными регионами Сирии.

Об этом говорится в сообщении МВД арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что авария произошла на участке шоссе в районе Эль-Кастель. Пассажирский автобус, направлявшийся из Дейр-эз-Зора в Дамаск, врезался на железнодорожном переезде в маневровый локомотив. "Помимо трех погибших, пострадали еще 26 человек, - отмечается в сообщении МВД. - Сотрудники дорожной полиции, выехавшие на место, обеспечили их доставку в больницу города Эн-Набак, где им оказывается помощь".

По сведениям очевидцев, состояние нескольких человек тяжелое. Столкновение с локомотивом случилось в ночные часы, в условиях снижения видимости, вызванного туманом.