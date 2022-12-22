https://news.day.az/world/1521790.html В Москве задержаны десятки авиарейсов
В Москве задержаны десятки авиарейсов
Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы в связи с непогодой.
Как передает Day.Az, в аэропорту "Внуково" задержано восемь рейсов, семь отменено. В "Домодедово" 17 рейсов задержано и шесть отменено, а в "Шереметьево" девять рейсов задержано, пять отменено.
В некоторых районах Москвы начался ледяной дождь.
Ранее МЧС России распространило штормовое предупреждение о ледяном дожде и снеге в Москве.
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