В Москве задержаны десятки авиарейсов

Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы в связи с непогодой.

Как передает Day.Az, в аэропорту "Внуково" задержано восемь рейсов, семь отменено. В "Домодедово" 17 рейсов задержано и шесть отменено, а в "Шереметьево" девять рейсов задержано, пять отменено.

В некоторых районах Москвы начался ледяной дождь.

Ранее МЧС России распространило штормовое предупреждение о ледяном дожде и снеге в Москве.