Сильный снегопад в Японии привел к гибели людей

По меньшей мере 3 человека погибли, 23 пострадали в японской префектуре Ниигата из-за последствий сильных снегопадов, которые прошли в регионе в конце прошлой и начале этой недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг администрация префектуры.

Большинство погибших и пострадавших - пожилые люди, которые занимались уборкой снега и получили травмы при падении.

Как сообщила энергетическая компания Tohoku Electric Power, около 4,3 тыс. домов в Ниигате остаются без света из-за обрывов линий электропередачи.

Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.