США перекинули в Южную Корею ядерный бомбардировщик и истребители

Соединённые Штаты вновь отреагировали на ракетную активность Северной Кореи путём отправки самолёта стратегической авиации в Южную Корею.

Как передает Day.Az, КНДР уже не первый месяц запускает баллистические ракеты в сторону Японии и своего южного соседа. Месяц назад США отправили в регион сверхзвуковой бомбардировщик Rockwell B-1B Lancer. Теперь стало известно о переброске в Южную Корею ядерного бомбардировщика B-52H Stratofortress после запуска двух ракет в минувшие выходные.

Военно-воздушные силы США отправили один самолёт стратегической авиации в сопровождении истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Они будут принимать участие в совместных учения с южнокорейскими истребителями пятого поколения F-35A Lightning II и четвёртого поколения F-15K Eagle.

Отметим, что в случае с Raptor речь идёт о самолётах, которые временно базируются на авиабазе "Кадена" (Kadena), которая расположена на японском острове Окинава. Туда они прибыли для замены устаревших F-15 Eagle, которые выводятся из эксплуатации.