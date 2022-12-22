Главы МИД G7 проведут онлайн-совещание

Министры иностранных дел Группы семи (G7) в четверг проведут онлайн-переговоры, в ходе которых обсудят вопросы сотрудничества по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил МИД Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"22 декабря министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая будет проходить в онлайн-формате. Министры обменяются мнениями о ситуации в Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7", - отмечается в сообщении ведомства.