В Аргентине собираются выпустить банкноты с изображением Месси

Представители национального банка Аргентины рассматривают варианты с тем, чтобы нанести на банкноты изображение капитана национальной команды Лионеля Месси. Об этом сообщает El Financiero, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, таким образом в Аргентине хотят увековечить победу сборной на чемпионате мира - 2022, который прошел в Катаре. Предполагается, что изображение Месси нанесут на купюру в 1000 песо. Это связано с тем, что номинал банкноты начитается с "10", номера Месси. На обратной стороне планируется нанести надпись "La Scaloneta" - прозвище наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.