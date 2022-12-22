Основатель криптовалютной биржи FTX был экстрадирован в США

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был доставлен в США по запросу об экстрадиции. Об этом сообщил телеканал Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Бэнкман-Фрид прибыл 21 декабря в Нью-Йорк около 22:00 по местному времени (7:00 по бакинскому времени). Он был доставлен с Багамов. Бизнесмен сам согласился на выдачу в США после того, как был задержан властями островного государства.

На родине Бэнкману-Фриду грозит обвинение в финансовом мошенничестве. Сам он отрицает обвинения в свой адрес.

Криптовалютная биржа FTX 11 ноября объявила о своем банкротстве. Тогда же стало известно, что Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста гендиректора. Американская прокуратура начала расследование.