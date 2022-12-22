https://news.day.az/world/1521860.html Климатические активисты срезали верхушку рождественской елки в Берлине - ВИДЕО
Климатические активисты срезали верхушку рождественской елки в Берлине - ВИДЕО
Климатические активисты срезали верхушку рождественской елки, стоящей перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этой акцией они хотят привлечь внимание правительства к проблеме глобального потепления.
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