Климатические активисты срезали верхушку рождественской елки в Берлине
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Климатические активисты срезали верхушку рождественской елки, стоящей перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этой акцией они хотят привлечь внимание правительства к проблеме глобального потепления.