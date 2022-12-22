Больше половины британских компаний испытывают трудности

Большинство британских компаний - 56% - испытывают трудности в связи с необходимостью адаптации к новым правилам ведения торговли, вступившим в силу после выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщила в четверг газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет Ассоциации торговых палат Великобритании (BCC), передает Day.Az.

Согласно исследованию, 77% опрошенных также признались, что заключение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией в декабре 2020 года не помогло им увеличить продажи.

"Компании, торгующие с Европой, сталкиваются со множеством проблем", - заявила генеральный директор ассоциации Шивон Хевиленд. "К сожалению, за два года не было сделано ничего, чтобы решить хотя бы некоторые из них", - добавила она.

Для выхода из подобной ситуации, по мнению BCC, необходим пересмотр соглашения. Речь идет, в частности, об упрощении торговли сельскохозяйственной продукцией и признании стандартов ЕС в области промышленности и электроники. В перспективе, как считает ассоциация, Великобритания должна вернуться к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в области регулирования товарооборота и оказания профессиональных услуг, а также достигнуть с Брюсселем договоренностей об НДС.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили Соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, которое подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.