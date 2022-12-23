Британия потеряла £33 млрд из-за Брексита к июню 2022 года

Британия к июню 2022 года потеряла £33 млрд из-за решения выйти из состава Европейского союза и последующего процесса, сообщает издание Independent со ссылкой на исследование лондонского аналитического Центра европейских реформ (CER), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исследование CER показало, что к июню 2022 года ВВП Великобритании стало на 5,5% меньше, чем если бы не произошел Brexit, это означает потерю в 33 миллиарда фунтов", - отмечает издание.

В Британии, после решения выйти из ЕС, сократились объемы торговли - на 7%, и инвестиции - на 11%. Предыдущий отчет CER в 2021 году показал уменьшение ВВП Британии на 5,2%.