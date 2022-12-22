Крупный пожар и ядовитый дым охватили склад в порту в Колумбии

Склад с нефтепродуктами полыхает в порту на севере Колумбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате мощного пожара взорвался один из резервуаров. А огромное черное облако ядовитого дыма растянулось более чем на километр.

Пламя взять под контроль не получается, в тушении участвуют множество пожарных расчетов и военные.

Известно о гибели одного человека - пожарного. Руководство страны уже выразило соболезнования семье погибшего.