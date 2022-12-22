ВВП Великобритании сократился

Экономика Великобритании сократилась в третьем квартале на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в четверг Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Внутренний валовый продукт Великобритании, по оценкам, уменьшился на 0,3% в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2022 года, показатель был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с первоначальной оценкой сокращения в размере 0,2%", - отмечается в сообщении ведомства.

Самый большой вклад в снижение показателей внесло замедлившееся в третьем квартале промышленное производство - оно сократилось на 2,5%, причем падение отмечено во всех 13 отраслях промышленности. На 0,2% снизились темпы строительства. Реальные доходы населения упали с июля по сентябрь на 0,5%, продемонстрировав снижение на протяжении четвертого квартала подряд.

Как подчеркивают в ONS, в реальном выражении ВВП королевства в третьем квартале оказался на 0,8% ниже, чем в допандемийный четвертый квартал 2019 года. Ранее ожидалось, что этот показатель будет чуть лучше и уменьшится всего на 0,4%. На этом фоне темы экономического развития в США, Канаде и странах еврозоны превысили допандемийный уровень.