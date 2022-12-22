Турция увеличивает список лиц, которых требует экстрадировать из Швеции

Список лиц, которых Турция требует экстрадировать из Швеции, продолжает расти. Об этом в четверг сообщает Sveriges Radio, изучившее публикуемые в турецких СМИ имена проживающих в королевстве выходцев из республики, требуемых Анкарой к принудительному возвращению на родину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

На протяжении долгого времени турецкие политики и СМИ называли имена 33 подлежавших экстрадиции. Сейчас же в опубликованных материалах фигурируют еще 42 лица. Большинство из этих лиц обвиняются в причастности к деятельности организаций, которые считаются в Турции террористическими. Так, 16 человек из списка обвиняются в связях с Рабочей партией Курдистана, 12 - с движением Гюлена, 7 - с различными левыми группировками и лишь семерым инкриминируются уголовные преступления.

Вопрос об экстрадиции обострился в связи с подачей Швецией и Финляндией заявки на вступление в НАТО, когда Турция заявила, что даст свое согласие на их членство лишь при условии, что те выдадут ей скрывающихся на их территориях преступников. Но 19 декабря Верховный суд Швеции остановил экстрадицию из королевства по запросу Анкары находящегося в изгнании журналиста из-за возможности преследования его в собственной стране за свои политические взгляды, а ранее - еще двух лиц, получивших статус беженцев в Швеции. Определение Верховного суда означает, что правительство, которое в конечном итоге должно принять решение по этому вопросу, не имеет возможности удовлетворить ходатайство об экстрадиции.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.