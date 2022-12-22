В Британии повысят расходы на размещение беженцев

Правительство Великобритании в 2023 году повысит расходы на обустройство мигрантов на территории страны до 3,5 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд), увеличив их на 66% в сравнении с текущим годом. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на заявление главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным министра, в 2022 году эта статья расходов составила 2,1 млрд фунтов ($2,5 млрд).

Как заявила Браверман, из указанной суммы 2,3 млрд фунтов ($2,8 млрд) будет потрачено на размещение беженцев в отелях, а 400 млн фунтов ($485 млн) - в иных местах. Ведомство намеревается использовать для этих целей списанные круизные лайнеры и неиспользуемые военные базы.

Она также отметила, что общее число просителей убежища в Британии возросло со 100 тыс. в сентябре до 117 тыс. в данный момент. По ее словам, главной причиной этого стал стремительный рост нелегальных пересечений мигрантами пролива Ла-Манш. С начала текущего года таким образом до берегов Великобритании добрались свыше 40 тыс. человек, хотя за весь предыдущий год их насчитывалось 28,5 тыс., а в 2020 году - 8,4 тыс.

"Мы хотим положить конец использованию отелей как можно быстрее, потому что это несет в себе недопустимую стоимость для налогоплательщиков - свыше 5 млн фунтов ($6 млн) в день лишь на отели", - подытожила министр.