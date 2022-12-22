Компания Dyson выпустила «новогодний» фен из золота

Американский бренд Dyson выпустил новую версию популярного фена Supersonic, которая называется New Year Limited Edition. Об этом сообщает издание IT Home, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От оригинальной версии "новогодний" Supersonic отличается только оформлением: в нем используется кольцо управления покрытое сусальным золотом, а кнопки украшены вставками из красного и зеленого топазов.

Устройство будет поставляться в овальном фиолетовом кейсе, на котором указан номер изделия в лимитированной серии. Сколько именно компания Dyson собирается произвести необычных фенов, не сообщается. Однако по опубликованным снимкам устройства можно с уверенностью говорить, что их будет более 5900 штук.

На данный момент Supersonic New Year Limited Edition продается только в Китае по цене 3699 юаней. Обычная версия фена стоит на 300 юаней дешевле.