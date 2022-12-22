В Турции заявили о бездействии Швеции

Швеция бездействует в вопросе выдачи террористов в Турцию, что является препятствием для вступления страны в НАТО. Об этом 22 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Швеция не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов или заморозке их счетов. Швеция остается центром притяжения для террористов Фетхуллаха Гюлена. Мы ценим те действия, которые Швеция предприняла, но их недостаточно", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.