Бренд Nike сообщил о стремительном росте доходов

Спортивный бренд Nike в результате второго квартала 2023 финансового года отчитался о доходах в размере $13,3 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот показатель, который превзошел ожидаемый прогноз дохода в $12,57, лучший результат Nike за последние 42 квартала, не считая 95% роста в четвертом квартале 2021 года, когда розничные магазины открылись после закрытия в связи с пандемией.

Выручка бренда Nike составила $12,7 млрд, увеличившись на 18% в отчетном периоде.

Джон Донахо, президент и генеральный директор Nike, заявил: "Результаты Nike в этом квартале свидетельствуют о нашей глубокой связи с потребителями. Наш рост был широкомасштабным и был обусловлен расширением нашего цифрового лидерства и силой бренда".

В Северной Америке, крупнейшем рынке для Nike, продажи выросли на 30%. Однако показатели в Китае, на самом прибыльном рынке спортивного бренда, снизились на 3% из-за ковидных ограничений в регионе.