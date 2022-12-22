Илон Маск сравнил ситуацию в Twitter с авиакатастрофой

Новый гендиректор Twitter Илон Маск сравнил финансовую ситуацию в компании с авиакатастрофой, объясняя необходимость массовых сокращений персонала соцсети. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта компания похожа на то, что вы находитесь в самолете, который летит к земле на высокой скорости, с горящими двигателями и неработающими датчиками управления", - отметил бизнесмен.

Во время общения с коллегами по компании Маск также признал, что его действия "иногда могут показаться неверными и странными". "Это потому, что у нас аварийная тревога. Не потому, что я капризный от природы", - заверил миллиардер.

Глава Twitter сообщил, что компания находилась на пути к гигантским долгам в размере около $3 млрд в 2023 году. Благодаря увольнениям и росту доходов от подписок Twitter Blue Маск считает, что теперь соцсеть закроет следующий год без убытков.