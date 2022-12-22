В Греции арестовали земельный участок армянской лоббистки Евы Кайли

Власти Греции арестовали земельный участок на острове Парос, принадлежащий экс-заместителю президента Европарламента Еве Кайли и ее мужу. Об этом сообщил телеканал Skai, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Арест производился управлением по борьбе с отмыванием денег.

"Решение об аресте было принято в рамках расследований по отмыванию денег, которые также проводятся в Греции. Кроме того, был заморожен совместный счет Евы Кайли и ее мужа, через который поступали деньги для покупки имущества", - сказано в эфире телеканала.

11 декабря стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли, и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее заявляла, что ЕП проведет внутреннее расследование после ареста Евы Кайли.