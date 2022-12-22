В Афганистане публично высекли 30 человек

Представители "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) публично высекли 30 человек на футбольном стадионе в провинции Бадахшан. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет афганское агентство Aamaj News.

Сообщается, что каждый, кто подвергся экзекуции, получил 40 ударов плетьми. Издание уточняет, что среди обвиняемых в "моральном разложении" было 15 женщин. Aamaj News отмечает, что обстоятельства, при которых была установлена их вина, остаются неизвестными.