США против сделки с TikTok в сфере нацбезопасности

Силовые ведомства Соединенных Штатов не желают заключать соглашение с компанией ByteDance (владеет соцсетью TikTok), предусматривающее дополнительные меры безопасности данных пользователей на территории США. В ведомствах выразили беспокойство по поводу возможной уязвимости данных в случае заключения сделки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, TikTok старается дать американским властям больше возможностей в сфере надзора. Так, соцсеть заключила соглашение с технологической корпорацией США Oracle о хранении данных пользователей в США и о создании Подразделения по безопасности данных в США для контроля за данными пользователей и для модерации контента.

Представители TikTok также предложили создать совет "доверенных лиц" - управленцев подразделения. Ожидается, что он будет независим от китайской компании и ByteDance не сможет контролировать деятельность совета и их решения. В состав совета должны войти три человека, которых проверят власти Соединенных Штатов. На данный момент подразделение возглавляет бывший агент Секретной службы США Эндрю Бонилло.

В статье сообщается, что правительство США не согласно заключать соглашение. Представители Пентагона, ФБР и ЦРУ выступают против сделки из-за того, что приложение соцсети все равно будет зависеть от технологий учредителя и работать на Китай. В свою очередь Минфин и Минюст выразили готовность для заключения сделки. Окончательное решение будет принимать Белый дом.