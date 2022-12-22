https://news.day.az/world/1522114.html Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС
Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сможет предотвратить ядерную аварию на станции. Так инициативу обосновал в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве, передает Day.Az.
"Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии", - заявил он.
Гросси гарантировал, что продолжит переговоры по этой теме "с чувством максимальной срочности".
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