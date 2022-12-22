Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сможет предотвратить ядерную аварию на станции. Так инициативу обосновал в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве, передает Day.Az.

"Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии", - заявил он.

Гросси гарантировал, что продолжит переговоры по этой теме "с чувством максимальной срочности".