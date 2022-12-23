США пригрозили талибам

Соединенные Штаты примут вместе с союзниками на Западе меры против движения "Талибан", если обучение девушек в Афганистане не будет возобновлено. С таким предупреждением выступил в четверг на пресс-конференции по итогам года госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Для движения "Талибан"] будут издержки, если это (решение приостановить обучение девушек - прим. ТАСС) не отменят, если это не изменят. Излагать их (издержек - прим. ТАСС) в деталях сегодня не стану, но мы будем заниматься этим, координируя действия с союзниками и партнерами", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

По его словам, талибы "стремятся улучшить отношения с мировым сообществом". "Этого не произойдет, если они продолжат двигаться нынешним курсом", - сказал Блинкен.