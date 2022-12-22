https://news.day.az/world/1522124.html Украина готовит план мира с Россией - СМИ
Украина готовит план мира с Россией - СМИ
Окружение президента Украины Володимира Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта с Россией, который состоит из десяти пунктов.
Как передает Day.Az, соответствующая статья появилась в американской газете The Wall Street Journal.
Команда Зеленского намерена представить свои идеи в феврале будущего года.
Пока даже приблизительно неясно, какие именно предложения будут содержаться в новом плане.
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