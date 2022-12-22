Украина готовит план мира с Россией

Окружение президента Украины Володимира Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта с Россией, который состоит из десяти пунктов.

Как передает Day.Az, соответствующая статья появилась в американской газете The Wall Street Journal.

Команда Зеленского намерена представить свои идеи в феврале будущего года.

Пока даже приблизительно неясно, какие именно предложения будут содержаться в новом плане.