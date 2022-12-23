Укус любимой собаки обернулся мучительной смертью для британца

61-летний британец умер через четыре дня после того, как его укусила домашняя собака. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на Daily Star.

По данным СМИ, мужчина почувствовал себя плохо после укуса своего питомца. Однако в больницу он обратился лишь спустя четыре дня.

Он поступил в британскую клинику уже в тяжелом состоянии. Медики утверждают, что у мужчины развился сепсис.

"Процесс зашел так далеко, что, несмотря на все усилия врачей, он умер", - сказали полицейские.