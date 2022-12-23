https://news.day.az/world/1522144.html Южная Корея провела военные учения у островов Токто
Южная Корея провела военные учения у островов Токто
Южная Корея на этой неделе провела регулярные военные учения на островах Токто. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в пятницу "Ренхап", ссылаясь на осведомленный источник.
По его словам, учения были направлены на обеспечение военной готовности страны отразить потенциальное иностранное проникновение на острова.
Такие маневры проводятся Южной Кореей регулярно, начиная с 1986 года. С 2003 года они проходят два раза в год.
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