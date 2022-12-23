Южная Корея провела военные учения у островов Токто

Южная Корея на этой неделе провела регулярные военные учения на островах Токто. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в пятницу "Ренхап", ссылаясь на осведомленный источник.

По его словам, учения были направлены на обеспечение военной готовности страны отразить потенциальное иностранное проникновение на острова.

Такие маневры проводятся Южной Кореей регулярно, начиная с 1986 года. С 2003 года они проходят два раза в год.