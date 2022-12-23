https://news.day.az/world/1522158.html Мощные взрывы прогремели в газовом хранилище в Марокко - ВИДЕО
Мощные взрывы прогремели в газовом хранилище в Марокко - ВИДЕО
Несколько мощных взрывов прогремели в ночь на пятницу в марокканском городе Мухаммадия. Там произошел пожар на газовом хранилище, который спровоцировал детонацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сначала возникла утечка газа, который впоследствии воспламенился.
К тому моменту, когда к месту событий прибыли пожарные, начали греметь мощные взрывы. Видео произошедшего появилось в соцсетях.
Сейчас спасатели борются с огнем. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
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