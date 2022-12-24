Снежный буран накрыл американский штат Колорадо

В американском штате Колорадо бушует снежный буран. Опасная ситуация сложилась на автомагистрали, которая соединяет Веллингтон и город Шайенн, штат Вайоминг. Из-за белой мглы на трассе ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, водителям приходится ехать с минимальной скоростью, чтобы не угодить в аварию. Кроме того, резко похолодало, установились сильные морозы. Температура воздуха опустилась до -40 °C.