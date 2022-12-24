https://news.day.az/world/1522160.html Снежный буран накрыл американский штат Колорадо - ВИДЕО
Снежный буран накрыл американский штат Колорадо - ВИДЕО
В американском штате Колорадо бушует снежный буран. Опасная ситуация сложилась на автомагистрали, которая соединяет Веллингтон и город Шайенн, штат Вайоминг. Из-за белой мглы на трассе ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, водителям приходится ехать с минимальной скоростью, чтобы не угодить в аварию. Кроме того, резко похолодало, установились сильные морозы. Температура воздуха опустилась до -40 °C.
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