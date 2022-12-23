https://news.day.az/world/1522174.html Массовое отравление в Лондоне
Массовое отравление в Лондоне
Массовое отравление угарным газом произошло на рождественской вечеринке в турецком ресторане в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщил сотрудник ресторана, люди резко почувствовали себя плохо и начали звонить в службу экстренной помощи.
Пострадавших госпитализировали в разные клиники города с идентичными жалобами: тошнота и головокружение. Врачи выяснили, что в организме всех поступивших в больницы был высокий уровень угарного газа.
В итоге некоторые пациенты оказались в реанимации.
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