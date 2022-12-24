Алжир готов экспортировать излишки произведенной электроэнергии в Европу

Алжир готов экспортировать излишки электроэнергии в Европу в условиях энергетического кризиса, который она переживает, заявил президент государства Абдельмаджид Теббун. Об этом сообщает агентство Algeria Press Service, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства указал, что в некоторых европейских странах уже происходили временные отключения подачи электроэнергии населению в рамках мер жесткой экономии. По его информации, ряду дружественных стран было предложено построить электрический кабель, который соединит Алжир с Европой в самой близкой точке. Она находится в Италии. Расстояние до нее - 270 км.