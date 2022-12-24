Немецкий энергогигант продаст электростанцию

Немецкий энергетический концерн Uniper продаст свою новую электростанцию Datteln 4 для получения государственной помощи, об этом сообщила газета Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прекращение импорта российского газа спровоцировало многомиллиардные убытки энергогиганта и привело его на грань банкротства. Еврокомиссия одобрила выделение средств из госбюджета Германии, но Uniper должен расстаться с частью своих предприятий до 2026 года.

В частности, концерн продаст электростанцию Datteln 4 в земле Северный Рейн-Вестфалия, прибыть может составить от 700 до 1 миллиарда евро. Работающая на каменном угле электростанция была открыта в 2020 году и стала последней с подобным типом работы. Она неоднократно вызывала протесты экоактивистов.

Кроме того, Uniper продаст электростанцию в городе Генью (Венгрия), а вместе с ней и все свои предприятия в Венгрии.