КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР 23 декабря запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что сейчас военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам боеприпаса в случае обнаружения и сразу связываться с властями.

Агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве, в свою очередь, утверждает, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.