https://news.day.az/world/1522242.html КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР 23 декабря запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Отмечается, что сейчас военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам боеприпаса в случае обнаружения и сразу связываться с властями.
Агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве, в свою очередь, утверждает, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.
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