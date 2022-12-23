Забастовки в Британии могут омрачить Рождество

Сотни тысяч человек рискуют не попасть домой на праздники из-за многочисленных забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании. Об этом в четверг, 22 декабря, предупредила газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ожидается, что протестные мероприятия начнутся в пятницу, 23 декабря, и будут продолжаться до конца месяца с перерывом 27 декабря. Стачки пройдут в основных аэропортах Соединенного Королевства. Таким образом, порядка 500 тыс. человек могут столкнуться с проблемами на въезде в преддверии Рождества (отмечается католиками и протестантами 25 декабря).

Бастующие пограничники намерены обслуживать около 60% человек от обычного количества. Из-за этого работа аэропортов может серьезно замедлиться. В этой связи правительство рекомендует по возможности отказаться от поездок в указанный период. Тем же, кто намерен лететь, советуют не упаковывать подарки, чтобы не задерживаться при досмотре, брать с собой как можно меньше багажа и внимательно изучить список запрещенных к провозу предметов.

Отмечается, что для ускоренного прохождения паспортного контроля будут работать автоматические кабины проверки биометрических данных, однако в соответствии с требованиями безопасности ими не смогут воспользоваться дети до 12 лет.

По данным СМИ, в дни забастовок пассажиров могут не выпускать из самолетов в течение нескольких часов, чтобы разгрузить терминалы. Кроме того, к протестам намерены присоединиться железнодорожники, что создаст дополнительную нагрузку на транспортную систему страны.

Сложившаяся ситуация вызвала неоднозначную реакцию общества.

"Профсоюзы должны понимать ущерб, который они наносят экономике и жизням людей в первое за три года нормальное Рождество. <...> Двойной удар по семьям, несомненно, имеет политическую подоплеку. Были сделаны и отклонены массовые предложения по оплате, особенно в железнодорожном секторе", - заявил член транспортного комитета от консерваторов Грег Смит.

В свою очередь, генеральный секретарь профсоюза работников сферы услуг Марк Сервотка отметил, что бастующие, как и многие британцы, столкнулись с кризисом стоимости жизни и требуют повышения зарплат не из прихоти, а от безысходности.