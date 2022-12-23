23 декабря Китай ввел санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в нарушении прав человека в Тибетском автономном районе КНР, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как говорится в распространенном МИД Китая документе, под ограничения попали Юй Маочунь, работавший советником по внешней политике экс-госсекретаря США Майкла Помпео, и заместитель директора по персоналу исполнительной комиссии конгресса США по Китаю Тодд Стейн.

"9 декабря США ввели незаконные санкции в отношении двух китайских чиновников под предлогом так называемой проблемы "прав человека в Тибете". <...> Китай принял решение принять следующие контрсанкционные меры в отношении Ю Маочуна и Тодда Стайна", - говорится в документе.