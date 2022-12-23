https://news.day.az/world/1522296.html На калифорнийском пляже разбился самолет - ВИДЕО
На калифорнийском пляже разбился самолет - ВИДЕО
Двое пострадали при падении легкомоторного самолета в Калифорнии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, воздушное судно начало снижаться около береговой линии Санта-Моники, передает телеканал "Известия". Борт упал в воду и перевернулся, пострадавших экстренно госпитализировали.
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