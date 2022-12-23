https://news.day.az/world/1522357.html В Турции предотвратили попытку продажи 700-летней рукописной Торы за $1,5 млн
В Турции предотвратили попытку продажи 700-летней рукописной Торы за $1,5 млн
Полицейские в Турции задержали мужчину, пытавшегося продать за $1,5 млн рукописную версию Торы, которой не менее 700 лет. Об этом 22 декабря сообщило агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Полицейские задержали злоумышленника в городе Буланджак. Сотрудники правоохранительных органов узнали о том, что мужчина прибыл из Стамбула и ищет покупателей, готовых приобрести Тору за $1,5 млн.
Злоумышленнику предъявили обвинения в нарушении закона о защите культурных ценностей. Тору передали администрации музея города Гиресун.
Тора - основная священная книга в иудаизме.
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