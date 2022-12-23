Бриллиантовый крест принцессы Дианы выставлен на аукцион в Лондоне

Пурпурный бриллиантовый крест, который носила покойная принцесса Уэльская, станет главным предметом ежегодного аукциона Sotheby's, посвященного королевским драгоценностям. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Крест Attallah назван в честь Наима Атталла, бывшего исполнительного директора компании Asprey & Garrard, занимающейся производством предметов роскоши. Ему принадлежало это украшение, перешедшее к его дочери Рамзи.

"Принцесса Диана и мой отец были друзьями. Я помню, что она часто приходила к нему в исторический магазин Garrard на Риджент-стрит, где находился его офис, и несколько раз просила одолжить кулон. Она очень любила это украшение", - сказал Атталла.

Принцесса надела украшение в октябре 1987 года на гала-вечере благотворительной организации Birthright, которая занимается защитой прав женщины во время беременности и родов.

Крест, созданный ювелирами Garrard в 1920-х годах, оценивается в £80-120 тыс. Общий вес бриллиантов креста составляет около 5,25 каратов. После смерти принцессы Дианы крест еще ни разу не выставлялся публике.

Аукцион пройдет в Лондоне с 6 по 18 января.