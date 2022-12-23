Неизвестный открыл стрельбу по жителям Парижа

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленником в районе площади Республики в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал BFM.

Позже один из пострадавших умер.

Со ссылкой на полицию, сообщается, что нападавший задержан. По данным телеканала, стрелку 60 лет, мотивы его действий выясняют следователи.