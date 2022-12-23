https://news.day.az/world/1522374.html Неизвестный открыл стрельбу по жителям Парижа
Неизвестный открыл стрельбу по жителям Парижа
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленником в районе площади Республики в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал BFM.
Позже один из пострадавших умер.
Со ссылкой на полицию, сообщается, что нападавший задержан. По данным телеканала, стрелку 60 лет, мотивы его действий выясняют следователи.
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