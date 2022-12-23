Amazon может быть привлечен к ответственности

Европейский суд постановил, что Amazon может нести ответственность за распространение подделок бренда Christian Louboutin. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В предварительном решении, вынесенном и опубликованном 22 декабря, сказано, что действия компании Amazon могут рассматриваться как использование товарного знака, зарегистрированного Christian Louboutin на территории ЕС, если у посетителя сайта создается впечатление, что ретейлер сам распространяет обувь французского бренда.

Amazon может понести ответственность, если не будет делать различий между собственными объявлениями и объявлениями третьих лиц, а также предлагать поддержку сторонним продавцам посредством таких услуг, как хранение на складе и доставки.

Французский производитель обуви класса люкс прокомментировал решение суда как путь к "лучшей защите бренда". По словам Алексиса Муро, исполнительного директора Christian Louboutin, это "победа для всех брендов, защищающих свои ноу-хау".

Французский бренд обуви класса люкс подал две жалобы против Amazon в 2019 году - одну в Люксембургский окружной суд, а другую в Брюссельский суд по делам компаний. Таким образом он попытался ограничить использование своего товарного знака, фирменной красной подошвы и остановить продажу подделок на Amazon.