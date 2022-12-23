Во Франции затруднено движение поездов

Сотрудники французского государственного железнодорожного оператора SNCF начали забастовку перед католическим Рождеством, требуя повышения заработной платы. Это привело к перебоям в движении поездов, сообщает 23 декабря газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сейчас движение не осуществляет около 30% поездов. Забастовка железнодорожников продлится до 26 декабря, хотя в эти предпраздничные дни число поездок жителей страны как раз значительно возрастает.

Как отмечает газета, с пятницы по понедельник в общей сложности будет отменено отправление более 800 поездов. В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, отменят около 25% междугородних железнодорожных рейсов, а также около 40% маршрутов высокоскоростных поездов.

В SNCF пообещали компенсировать покупателям стоимость билетов в двойном размере в том случае, если их поезда будут отменены.

Представитель правительства Франции Оливье Веран уже заявлял, что хотя протесты и требования работников транспорта о повышении жалования абсолютно законны, это не оправдывает проведение забастовок в сложное с точки зрения передвижения людей время - рождественские праздники.