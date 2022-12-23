Alphabet и Meta потеряли лидерство на рынке интернет-рекламы США

Компании Alphabet и Meta утратили превосходство на рынке цифровой рекламы из-за растущей конкуренции со стороны Amazon, TikTok, Microsoft и Apple. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным исследовательской компании Insider Intelligence, доля доходов от рекламы в США, полученных Meta и Alphabet в этом году, упадет на 2,5% и составит 48,4%. Согласно прогнозам, к 2024 году ожидается дальнейший спад до 43,9%. Эксперты отмечают, что подобная ситуация возникает впервые с 2014 года, когда большая часть доходов на рынке не достанется этим двум компаниям.

Технологические гиганты изо всех сил, как подчеркивает издание, борются за долю на рынке цифровой рекламы стоимостью $300 млрд. Ожесточенная конкуренция со стороны различных игроков характеризует "чрезвычайно динамичный рынок рекламы", заявил газете вице-президент корпорации Google Джерри Дишлер. Вместе с тем многие фирмы сокращают рекламные бюджеты на фоне роста процентных ставок и инфляции.